ФОТО DELFI: "В этом есть какое-то единение с природой!" Общинный огород Мустамяэ сближает жителей района вне зависимости от возраста и языка

Весной в Мустамяэ открылся первый общинный огород района. На данный момент мустамяэские огородники уже не только построили грядки и посадили зелень, но и успели отведать первые плоды своих трудов. Кроме того, общинный огород сплотил людей разных национальностей и возраста, действительно укрепив общину района.
Общинный огород Мустамяэ с апреля действует на территории Мустамяэского открытого молодежного центра (МАНК) по адресу Эхитаяте теэ, 82. Однако его строительство еще не закончилось — грядки будут достраиваться в течение всего сезона в зависимости от интереса со стороны местных жителей. А интерес имеется!
У всех мустамяэсцев есть возможность посадить растения как декоративные, так и съедобные — всего за 10 евро за целый сезон. Кроме того, огород открыт для всех желающих, и его можно посетить в качестве гостя.
Delfi поговорил с владельцами грядок на общинном огороде, которые хоть и очень разные, но их объединяет любимое дело. Они рассказали, почему решили посвятить свое время выращиванию зелени и что им это принесло.
Координатор проекта Анна Морозова (29): Интерес был больше, чем я ожидала. Уже есть 20 грядок — и у каждой свой хозяин. Народ сажает, общается. Добрососедские отношения развиваются полным ходом — здесь и русскоязычные люди, и эстоноязычные, как минимум один итальянец. В уходе за грядками помогаем друг другу!
Сейчас уже есть желающие на новые грядки, которые мы скоро начнем строить. Люди, у которых нет грядок, даже приходят просто так поработать, чисто из интереса посмотреть и приложить к этому свою руку.
Больше всего у нас посажено лука, потому что одна щедрая владелица грядки принесла целый ящик лука и раздала всем во время посадки. Он сейчас быстро растет, и его надо активно щипать, пока он не начал цвести.
Айли Вимм (75): Я всю свою жизнь занималась садоводством. Но сейчас возраст и здоровье больше не позволяют работать на даче. А мустамяэский огород — отличная возможность заниматься этим прямо у дома, где я живу. Как будто у меня есть свой личный сад! Хожу сюда каждое утро и вечер, и мне очень нравится!
Если в следующем году здоровье позволит, то я возьму еще грядку. У меня здесь растет большой ассортимент: лук, морковка, свекла, три сорта бобов, огурцы, базилик, пастернак. Пробую все!
Александра Иванова (28): Мне хотелось заниматься какой-то волонтерской или социальной деятельностью, и мне подвернулся огород Мустамяэ. Хотелось делать что-то в своем районе, чтобы лучше его узнать и сделать что-то полезное для людей. Ну и узнать их поближе тоже! Здесь люди разного возраста, и молодежи тоже достаточно.
Я очень много грядок сама сделала своими руками, наверное, четыре штуки. Мне хотелось посадить что-то рядом с домом, что можно потом добавить в салат. Я представляла, как я с утра выхожу на улицу, собираю урожай. В этом есть какое-то единение с природой!
Мария Смонина (42): Я работаю учителем в Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии, и у нас есть группа волонтеров среди учеников. Одна из их тем для исследовательской работы — как раз огород, есть своя грядка на огороде Лаагна в Ласнамяэ. Меня заинтересовал этот проект, потому что он объединяет людей, за этим очень интересно наблюдать. Ученики тоже фиксируют это в свой исследовательской работе, как общаются люди: эстонцы, русские и иностранцы.
Здесь, в Мустамяэ, у меня своя личная грядка. Мне очень нравится выращивать овощи, фрукты, цветы, но у меня нет своей дачи. Здесь все цветет-растет само собой, очень быстро! Недавно я сварила щавелевый суп из того, что собрала на грядке: щавеля, петрушки, зеленого лука, укропа.
Мой десятилетний сын приходит сюда со мной, его тоже это интересует. И в этом много полезного для молодежи: когда мы сажали семена, ученики были очень удивлены, узнав, как выглядят разные семена и как проходит процесс их посадки. Это масса полезной информации для них.
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