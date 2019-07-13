13.07.2019, 17:05

ФОТО DELFI: Толпы зрителей и отменное летное шоу! На аэродроме Эмари отметили 100-летие эстонских ВВС

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rus.delfi.ee
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Eesti õhuvägi 100 aastat
Eesti õhuvägi 100 aastatFoto: Andres Putting

Сегодня на аэродроме в Эмари состоялось летное шоу, посвященное 100-летию эстонских военно-воздушных сил.

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