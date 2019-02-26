ФОТО DELFI | Спецкомиссия ТЛУ рассмотрела дело Райнера Вакра: подозрения в плагиате обоснованы

Лишится ли Вакра степени бакалавра, пока неясно.

По предварительной оценке комиссии, в работе Вакра и отчетах Института экологичной Эстонии имеется много общих мест. Частично ссылки в этих случаях отсутствуют.

Исходя из этого, комиссия инициировала административное производство, в результате которого будет дана окончательная оценка, на основании которой можно будет говорить о том, признавать решения ТЛУ того времени недействительными или нет.

Производство может затянуться на несколько месяцев.

В спецкомиссию вошли восемь профессоров.

Академический совет был сформирован в январе и дело Райнера Вакра стало для членов совета первым.