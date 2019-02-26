ФОТО DELFI | Спецкомиссия ТЛУ рассмотрела дело Райнера Вакра: подозрения в плагиате обоснованы

Сегодня в ТЛУ собрался академический совет, чтобы обсудить возможный плагиат в бакалаврской работе Райнера Вакра и вынести свое решение по данному вопросу. Совет пришел к выводу, что подозрения в плагиате обоснованы.
Лишится ли Вакра степени бакалавра, пока неясно.
По предварительной оценке комиссии, в работе Вакра и отчетах Института экологичной Эстонии имеется много общих мест. Частично ссылки в этих случаях отсутствуют.
Исходя из этого, комиссия инициировала административное производство, в результате которого будет дана окончательная оценка, на основании которой можно будет говорить о том, признавать решения ТЛУ того времени недействительными или нет.
Производство может затянуться на несколько месяцев.
В спецкомиссию вошли восемь профессоров.
Академический совет был сформирован в январе и дело Райнера Вакра стало для членов совета первым.