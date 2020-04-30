30.04.2020, 13:02

ФОТО DELFI | Смотрите, как выглядит после реставрации Бронзовый солдат

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Renoveeritud pronkssõdur Kaitseväe kalmistul
Galerii: 25 pilti
Renoveeritud pronkssõdur Kaitseväe kalmistul Foto: Rauno Volmar

По заказу Посольства России в Эстонии на таллиннском Военном кладбище был проведен капитальный ремонт монумента Воину-Освободителю. Сегодня, 30 апреля, представители посольства провели церемонию открытия отремонтированного монумента.

На открытии отреставрированного памятника присутствовали представители посольства РФ во главе с послом Александром Петровым, а также представители СМИ.

На первом этапе была проведена также реставрация 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

С 1944 по 1992 гг. здесь нашли последний покой около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена.

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