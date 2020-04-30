ФОТО DELFI | Смотрите, как выглядит после реставрации Бронзовый солдат

По заказу Посольства России в Эстонии на таллиннском Военном кладбище был проведен капитальный ремонт монумента Воину-Освободителю. Сегодня, 30 апреля, представители посольства провели церемонию открытия отремонтированного монумента.
На открытии отреставрированного памятника присутствовали представители посольства РФ во главе с послом Александром Петровым, а также представители СМИ.
На первом этапе была проведена также реставрация 50 надгробий с именами бойцов Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.
С 1944 по 1992 гг. здесь нашли последний покой около 1200 советских солдат и моряков. Работа по приведению в порядок всех остальных надгробий будет продолжена.
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