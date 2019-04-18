18.04.2019, 15:42

ФОТО DELFI: Смотрите, как выглядит отремонтарованное Посольство Эстонии в Москве


rus.delfi.ee
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Renoveeritud saatkonnahoone Moskvas
Renoveeritud saatkonnahoone MoskvasFoto: Välisministeerium

Сегодня в Москве состоялось торжественное открытие отремонтированного Посольства Эстонии. На открытии присутствовала президент Кальюлайд.

Смотрите, как оно выглядит!

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