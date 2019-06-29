ФОТО DELFI | Роберт Паттинсон в таллиннском трамвае! На Пярнуском шоссе Нолан снимает один из самых дорогих фильмов

Новый фильм Кристофера Нолана станет одним из самых дорогих оригинальных фильмов в истории кинематографа, сообщает The Independent.

Фильм под названием Tenet, что можно перевести как "Принцип", "Догма" или "Доктрина", Нолан снимает в Эстонии.

Как пишет РИА Новости, новый кинопроект режиссера называют "масштабным новаторским экшн-блокбастером", а его бюджет оценивают в 225 миллионов долларов, что делает его самым дорогим оригинальным (то есть снятым по собственному сценарию) фильмом Нолана.

Если оценки окажутся верными, то новый фильм режиссера будет одним из самых дорогих оригинальных фильмов.

Пока его опережают только два фильма: "Третий лишний" (260 миллионов долларов) и "Аватар" (237 миллионов).

В проекте Tenet снимаются Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.

Мировая премьера ожидается в июле 2020 года.