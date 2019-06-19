19.06.2019, 08:21
ФОТО DELFI: Ранним утром жители Таллинна спешат на съемки к Кристоферу Нолану(9)
Искусство требует жертв — и раннего подъема. Как видно, раннее начало рабочего не пугает жителей Таллинна, особенно когда на кону голливудский боевик, и на съемочную площадку фильма Кристофера Нолана "Tenet" они идут в приподнятом настроении.
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно
Мелания Трамп на приеме в Лондоне поразила гостей
Врач о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Последствия отравления Алибасова: врач объяснил, как все будет