ФОТО DELFI: Ранним утром жители Таллинна спешат на съемки к Кристоферу Нолану

Маргус Пахв Фото EST 1

Искусство требует жертв — и раннего подъема. Как видно, раннее начало рабочего не пугает жителей Таллинна, особенно когда на кону голливудский боевик, и на съемочную площадку фильма Кристофера Нолана "Tenet" они идут в приподнятом настроении.