19.06.2019, 08:21
ФОТО DELFI: Ранним утром жители Таллинна спешат на съемки к Кристоферу Нолану(2)
Искусство требует жертв — и раннего подъема. Как видно, раннее начало рабочего не пугает жителей Таллинна, особенно когда на кону голливудский боевик, и на съемочную площадку фильма Кристофера Нолана "Tenet" они идут в приподнятом настроении.
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