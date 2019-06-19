19.06.2019, 08:21

ФОТО DELFI: Ранним утром жители Таллинна спешат на съемки к Кристоферу Нолану

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Маргус Пахв
Маргус Пахв
Фото
EST 1
Galerii: 35 pilti
Nolani filmivõtte rahvas Foto: Margus Pahv

Искусство требует жертв — и раннего подъема. Как видно, раннее начало рабочего не пугает жителей Таллинна, особенно когда на кону голливудский боевик, и на съемочную площадку фильма Кристофера Нолана "Tenet" они идут в приподнятом настроении.

Фотограф Delfi заснял участников киносъемок у Горхолла в Таллинне между шестью и семью часами утра.

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