ФОТО DELFI: Празднование столетия Рийгикогу — в самом разгаре

Они были полны уверенности и смелости действовать по своему усмотрению. Был принят радикальный Закон о земле, хотя по мнению оппонентов он не соответствовал европейским традициям. Принятие этого закона, равно как и Конституции, сопровождалось жаркими, но содержательными дебатами. Также было установлено право народной инициативы на проведение референдумов. Сегодня у нас больше нет народной инициативы, в результате которой можно было бы провести референдум, принять закон или отказаться от его провозглашения.

Члены Учредительного собрания не думали о впечатлении, которое мы произведем за рубежом, и не ждали указаний извне. Они думали о том, как служить интересам Эстонского государства и народа. Было объявлено, что народ Эстонии хочет жить в независимом национальном государстве. На векa, как это утверждается и в нашей Конституции.

В 1920-х годах Эстония была среди двенадцати самых демократических стран мира и семи — в Европе. Женщины в Эстонии получили избирательное право уже в 1917 году — почти на тридцать лет раньше, чем во Франции или Швейцарии.

К осени 1944 года более половины членов Учредительного собрания 1919 года были мертвы или числились пропавшими без вести. Половине из оставшихся пришлось покинуть Эстонию. Они разделили судьбу своего народа. Оккупированная Эстония в течение полувека находилась под гнетом коммунистического режима и политики русификации.

Но мы не смирились с этим. Наше стремление к свободе и демократии не угасло. Наш народ сохранился и в 1991 году восстановил свое государство. Национальное государство. Мы хорошо помним тот трепет, с которым мы вновь поднимали сине-черно-белые флаги. Мы должны были вновь начинать все сначала. Как и Учредительное собрание, Рийгикогу стал создавать законы, процедуры и нормы. Сейчас мы являемся членами Европейского союза и НАТО.

Возможно, наше время не столь драматично и опасно как период между двумя мировыми войнами. Но иногда кажется, что наибольшую опасность для себя представляем мы сами. Слабое самосознание, недостаточная критика в отношении чужих рекомендаций, отрицание истинных ценностей, слепое игнорирование желания большинства, побуждение к конфронтации… Но изменения к лучшему ощущаются.

В своем политическом завещании Яан Тыниссон сказал: Если наше поколение хочет подняться на высоту суверенного народа, способного нести государственность независимой Эстонии и обеспечить будущее нации, мы должны впустить в свою душу идеалы, которые поведут нас дальше и поднимут нас выше.

В день столетней годовщины демократии и парламентаризма в Эстонии ключ к будущему находится в наших руках. Смелость, патриотизм и истинно демократический подход членов Учредительного собрания служат примером для всех нас. Они закрепились во взглядах нашего народа. То, что привело нас сюда, поведет нас и дальше.

Благодарю всех членов Учредительного собрания и Рийгикогу за всю историю парламента. Всех тех, кто носил и продолжает носить в своем сердце искру свободы и демократии.

Мы смотрим в будущее с надеждой! Да здравствует Эстония!