24.06.2019, 08:00
ФОТО DELFI: Праздник удался! Смотрите, как встретили Яанову ночь в Ласнамяэ
В Ласнамяэ самый большой праздник прошел на Паэвялья, где для развлечения народа также прошел концерт. На сцене выступали Kuldne Trio и PX Bänd.
В Ласнамяэ самый большой праздник прошел на Паэвялья, где для развлечения народа также прошел концерт. На сцене выступали Kuldne Trio и PX Bänd.
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