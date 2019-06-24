24.06.2019, 08:00

ФОТО DELFI: Праздник удался! Смотрите, как встретили Яанову ночь в Ласнамяэ

 (90)
rus.delfi.ee
EST 18
Galerii: 46 pilti
Lasnamäe jaanituli Foto: Ilmar Saabas

В Ласнамяэ самый большой праздник прошел на Паэвялья, где для развлечения народа также прошел концерт. На сцене выступали Kuldne Trio и PX Bänd.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: