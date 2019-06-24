ФОТО DELFI: Праздник удался! Смотрите, как встретили Яанову ночь в Ласнамяэ

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В Ласнамяэ самый большой праздник прошел на Паэвялья, где для развлечения народа также прошел концерт. На сцене выступали Kuldne Trio и PX Bänd.