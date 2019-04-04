04.04.2019, 08:52

ФОТО DELFI: Правление Центристской партии утвердило кандидатуру Кылварта на пост мэра Таллинна

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дополнено в 09:20
rus.delfi.ee
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Keskerakonna juhatuse koosolek Foto: Tiit Blaat

Собравшееся сегодня правление Центристской партии утвердило кандидатуру нынешнего председателя Таллиннского горсобрания Михаила Кылварта на пост мэра столицы.

Председатель Центристской партии Юри Ратас представил сегодня правлению предложение утвердить кандидатуру вице-председателя партии и председателя Таллиннского городского собрания Михаила Кылварта на пост мэра города. Ратас сказал, что мэрия получит нового, но опытного руководителя и Центристская партия продолжит работу, которая на выборах выразилась в доверии со стороны таллиннцев. ”Михаил Кылварт на посту вице-мэра отвечал за сферу образования, культуры и спорта и внес существенный вклад в развитие города в качестве председателя горсобрания. Это, вне всяких сомнений, очень компетентный кандидат, которому на местных выборах высказало свое доверие около 25 000 жителей столицы”, — отметил Ратас.

Ратас поблагодарил Таави Ааса за его работу на благо жителей Таллинна. ”Проделанная Таави Аасом на посту мэра работа заслуживает благодарности. Он руководил несколькими важными проектами, которые были внедрены в жизнь. Опыт, который он получил при руководстве столицей и союзом самоуправлений, а также в частном секторе, очень приходятся на государственном уровне”, — сказал премьер.

Новоиспеченный кандидат в свою очередь отметил, что сопутствующая должности ответственность велика и что первостепенная задача — поддержать руководство городом как минимум на таком же уровне, как у Аааса. ”Таави Аас был не только хорошим мэром городом, но и сильным руководителем команды. Надеюсь, что наше великолепное сотрудничество продолжится и в будущем и мы будет и дальше вместе обсуждать, как поднять благополучие жителей столицы”, — сказал Кылварт.

Действующий мэр Таллинна Таави Аас вчера сообщил, что преступает к работе в качестве депутата Рийгикогу.

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