ФОТО DELFI: Правление Центристской партии утвердило кандидатуру Кылварта на пост мэра Таллинна

Председатель Центристской партии Юри Ратас представил сегодня правлению предложение утвердить кандидатуру вице-председателя партии и председателя Таллиннского городского собрания Михаила Кылварта на пост мэра города. Ратас сказал, что мэрия получит нового, но опытного руководителя и Центристская партия продолжит работу, которая на выборах выразилась в доверии со стороны таллиннцев. ”Михаил Кылварт на посту вице-мэра отвечал за сферу образования, культуры и спорта и внес существенный вклад в развитие города в качестве председателя горсобрания. Это, вне всяких сомнений, очень компетентный кандидат, которому на местных выборах высказало свое доверие около 25 000 жителей столицы”, — отметил Ратас.

Ратас поблагодарил Таави Ааса за его работу на благо жителей Таллинна. ”Проделанная Таави Аасом на посту мэра работа заслуживает благодарности. Он руководил несколькими важными проектами, которые были внедрены в жизнь. Опыт, который он получил при руководстве столицей и союзом самоуправлений, а также в частном секторе, очень приходятся на государственном уровне”, — сказал премьер.

Новоиспеченный кандидат в свою очередь отметил, что сопутствующая должности ответственность велика и что первостепенная задача — поддержать руководство городом как минимум на таком же уровне, как у Аааса. ”Таави Аас был не только хорошим мэром городом, но и сильным руководителем команды. Надеюсь, что наше великолепное сотрудничество продолжится и в будущем и мы будет и дальше вместе обсуждать, как поднять благополучие жителей столицы”, — сказал Кылварт.