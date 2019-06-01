ФОТО DELFI | Под Тарту нашли фрагменты сбитого советского самолета

По первоначальным данным, самолет 1942 года выпуска принадлежал Советской Армии. Он разбился под Тарту в ходе военных действий в 1944 году. Строительные работы приостановлены.

"Когда копали траншею, ковш экскаватора за что-то зацепился, стали откапывать и нашли куски. Достали целый мотор и одну из лопастей и останки человека, то есть здесь наверняка один или несколько летчиков (могут быть)", - сказал руководитель строительной фирмы Пауль Ялас.

"На всех частях самолетов есть номера. Мы посмотрели номер: русские буквы, цифры. Через Google сравнили с фотографиями ЛаГГ-3, производства 38 года. Этот конкретно самолет 42 года выпуска", - пояснил археолог-любитель, руководитель Тартуского отделения поискового клуба Kamerad Александр Коткин.