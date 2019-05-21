21.05.2019, 17:31

ФОТО DELFI: На железнодорожном переезде Веэренни состоялась акция протеста: он опасен


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ФОТО DELFI: На железнодорожном переезде Веэренни состоялась акция протеста: он опасен
Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на железнодорожном переезде Веэренни трагически погиб журналист Юри Аарма. В прошлом году там также погиб человек.

Ввиду этого сегодня в 18 часов там состоялась акция протеста с целью обратить внимание: этот переезд опасен.

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