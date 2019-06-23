23.06.2019, 08:17

ФОТО DELFI: На границе с Латвией полиция провела масштабный рейд

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rus.delfi.ee
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Galerii: 30 pilti
politseireid Päernu - Riia maanteel Foto: Ago Tammik

Вчера полиция организовала рейд на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, перед самой границей с Латвией.

Данная проверка — посыл водителям, что полиция в праздничные дни в усиленном режиме будет проверять на трезвость.

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