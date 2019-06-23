ФОТО DELFI: На границе с Латвией полиция провела масштабный рейд

Вчера полиция организовала рейд на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, перед самой границей с Латвией.
Данная проверка — посыл водителям, что полиция в праздничные дни в усиленном режиме будет проверять на трезвость.
Вчера полиция организовала рейд на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, перед самой границей с Латвией.
Данная проверка — посыл водителям, что полиция в праздничные дни в усиленном режиме будет проверять на трезвость.
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