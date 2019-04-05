05.04.2019, 10:38
ФОТО DELFI | На фигуре возле Художественной академии появилась свастика, состоящая из аббревиатуры EKRE(5)
Сегодня утром на фигуре возле здания Художественной академии появилась свастика, сформированная из аббревиатуры EKRE.
Сегодня утром на фигуре возле здания Художественной академии появилась свастика, сформированная из аббревиатуры EKRE.
Руководитель коммуникационной службы академии Анна Линдпере сказала, что еще не видела надпись, но ”более чем уверена, что речь идет о вандализме”.
Пока не известно, было ли подано заявление в полицию.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.