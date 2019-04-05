05.04.2019, 10:38

ФОТО DELFI | На фигуре возле Художественной академии появилась свастика, состоящая из аббревиатуры EKRE

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EKRE haakrist EKA ees 5.04.2019 Foto: Andres Putting

Сегодня утром на фигуре возле здания Художественной академии появилась свастика, сформированная из аббревиатуры EKRE.

Руководитель коммуникационной службы академии Анна Линдпере сказала, что еще не видела надпись, но ”более чем уверена, что речь идет о вандализме”.

Пока не известно, было ли подано заявление в полицию.

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