ФОТО DELFI | Кто за рулем? Смотрите, как съемочные приемы облегчают работу Роберту Паттинсону

Когда следующим летом фильм выйдет на киноэкран, мы увидим, как Паттинсон гоняет по Лаагна теэ. Однако во время съемок ему не всегда приходится садиться за руль самому.

Смотрите, как на самом деле выглядит съемочный процесс. Данные кадры были сделаны в пятницу, но сегодня, в субботу, съемки продолжаются.

Увидели или даже засняли что-то интересное на Лаагна теэ? Возможно, вам есть, что сказать? Пишите нам на rus@delfi.ee!