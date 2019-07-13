13.07.2019, 12:30

ФОТО DELFI | Кто за рулем? Смотрите, как съемочные приемы облегчают работу Роберту Паттинсону

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rus.delfi.ee
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Galerii: 25 pilti
Filmivõtted Laagna teel - 12.07.2019 Foto: Andres Putting

На Лаагна теэ проходят съемки кинофильма фильма "Tenet" режиссера Кристофера Нолана, которые продлятся до 21 июля. Одного из главных героев фильма играет Роберт Паттинсон.

Когда следующим летом фильм выйдет на киноэкран, мы увидим, как Паттинсон гоняет по Лаагна теэ. Однако во время съемок ему не всегда приходится садиться за руль самому.

Смотрите, как на самом деле выглядит съемочный процесс. Данные кадры были сделаны в пятницу, но сегодня, в субботу, съемки продолжаются.

Увидели или даже засняли что-то интересное на Лаагна теэ? Возможно, вам есть, что сказать? Пишите нам на rus@delfi.ee!

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