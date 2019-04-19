ФОТО DELFI: Католики и лютеране отметили Страстную пятницу шествием с крестом в Таллинне

Через церкви Таллинна прошло шествие с крестом, воссоздающее путь Иисуса Христа на Голгофу. Оно началось из церкви Яани, последовало через площадь Вабадузе к католическому собору Петра и Павла, далее к церкви Олевисте и завершилось в Домском соборе.