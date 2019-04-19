19.04.2019, 15:30

ФОТО DELFI: Католики и лютеране отметили Страстную пятницу шествием с крестом в Таллинне


rus.delfi.ee
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Jeesuse Kristuse Ristitee rännak Tallinna vanalinna kirikutes Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Эстонии государственный и религиозный праздник — Страстная пятница. В честь праздника через Старый город прошло шествие с крестом.

Через церкви Таллинна прошло шествие с крестом, воссоздающее путь Иисуса Христа на Голгофу. Оно началось из церкви Яани, последовало через площадь Вабадузе к католическому собору Петра и Павла, далее к церкви Олевисте и завершилось в Домском соборе.

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