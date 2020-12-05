05.12.2020, 16:44

ФОТО DELFI | "Гражданин для диктатора — это раб". На площади Вабадузе прошла акция "Белорусская стена"

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Galerii: 23 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня, 5 декабря, на площади Вабадузе в Таллинне прошла акция солидарности с белорусским народом под названием "Беларуская стена".

"Акция ”Белорусская стена” — о том, что гражданин для диктатора — это раб, насилие — единственный способ удержать контроль над ним. Но в то же время эта акция о силе, единстве, сплоченности белорусов, которые своей настойчивостью и несгибаемостью рушат стену диктатуры", — пишут организаторы.

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