ФОТО DELFI | "Гражданин для диктатора — это раб". На площади Вабадузе прошла акция "Белорусская стена"

"Акция ”Белорусская стена” — о том, что гражданин для диктатора — это раб, насилие — единственный способ удержать контроль над ним. Но в то же время эта акция о силе, единстве, сплоченности белорусов, которые своей настойчивостью и несгибаемостью рушат стену диктатуры", — пишут организаторы.

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