ФОТО DELFI: Этот день наступил! На Лаагна теэ начались съемки фильма Кристофера Нолана, движение перекрыто. Вот и Паттинсон подъехал!(18)
Съемки кинофильма режиссера Кристофера Нолана будут проходить на Лаагна теэ с 10 по 21 июля, в течение этого времени будут действовать ограничения движения на этой улице.
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