18.08.2019, 18:40

ФОТО DELFI | Эдгар Сависаар вновь появился на публике — организовал праздник в Хундисильма

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rus.delfi.ee
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Galerii: 40 pilti
Konverents "Kakskümmend aastat Kesknädalat" Foto: Madis Veltman

Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.

На празднике выступил эстонский певец Уку Сувисте. Среди гостей был и Димитри Кленский.

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