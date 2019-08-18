18.08.2019, 18:40
ФОТО DELFI | Эдгар Сависаар вновь появился на публике — организовал праздник в Хундисильма(3)
Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.
Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.
На празднике выступил эстонский певец Уку Сувисте. Среди гостей был и Димитри Кленский.
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