ФОТО DELFI | Эдгар Сависаар вновь появился на публике — организовал праздник в Хундисильма

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Сегодня по случаю 20-летнего юбилея издания Kesknädal Эдгар Сависаар принимал у себя на хуторе Хундисильма редакцию газеты и гостей.