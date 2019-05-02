02.05.2019, 11:42

ФОТО DELFI: Cвященника Велло Сало проводили в последний путь


rus.delfi.ee
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ФОТО DELFI: Cвященника Велло Сало проводили в последний путь
Foto: Scanpix

Сегодня в столичной церкви Каарли проводили в последний путь католическиого священника, теолога, историка и издателя Велло Сало.

Сало скончался 21 апреля.

С 2001 года Сало являлся священнослужителем Пиритаского монастыря и занимался издательством книг — в основном, религиозного содержания — и редактированием нового перевода Библии на эстонский язык.

В 1997 году он был удостоен ордена Белой Звезды II степени, а в 2006 — ордена Государственного герба II степени.

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