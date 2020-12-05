ФОТО DELFI | Что происходит? В разгар коронавируса в Старом Таллинне толпы людей

Ранее пресс-служба Таллинна объявила, что в выходные второго Адвента сказочная атмосфера Рождества в Таллинне сгустится, а наслаждаться разнообразной программой праздничных мероприятий можно будет до 10 января.
Вице-мэр Айвар Рийсалу призывал людей во время прогулки быть предельно ответственными.
”Для того, чтобы найти компромисс в условиях эпидемии коронавируса, сохранить экономику и все же предложить горожанам рождественский праздник, мы в этом году особое внимание уделили различным световым решениям и мероприятиям на свежем воздухе”, — говорил вице-мэр.
Фотокорреспондент Delfi пообщался с парковщиками Старого города. По их словам, сегодня мест для парковки не было.
Примечательно, что сегодня, похоже самый теплый день в декабре - столбик термометра поднялся до 6 градусов
Delfi обратился за комментарием в мэрию Таллинна.
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