ФОТО DELFI | Что происходит? В разгар коронавируса в Старом Таллинне толпы людей

Ранее пресс-служба Таллинна объявила, что в выходные второго Адвента сказочная атмосфера Рождества в Таллинне сгустится, а наслаждаться разнообразной программой праздничных мероприятий можно будет до 10 января.

Вице-мэр Айвар Рийсалу призывал людей во время прогулки быть предельно ответственными.

”Для того, чтобы найти компромисс в условиях эпидемии коронавируса, сохранить экономику и все же предложить горожанам рождественский праздник, мы в этом году особое внимание уделили различным световым решениям и мероприятиям на свежем воздухе”, — говорил вице-мэр.

Фотокорреспондент Delfi пообщался с парковщиками Старого города. По их словам, сегодня мест для парковки не было.

Примечательно, что сегодня, похоже самый теплый день в декабре - столбик термометра поднялся до 6 градусов

Delfi обратился за комментарием в мэрию Таллинна.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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