09.10.2019, 21:19
ФОТО | Чтоб вам этого никогда не увидеть в реальности! Что входит в снаряжение таллиннской скорой помощи?(2)
Вы хотели бы знать, что входит в снаряжение кареты скорой помощи? Tallinna Kiirabi предоставляет вам эту возможность и показывает всю начинку спецавтомобиля.
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