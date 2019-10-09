09.10.2019, 21:19
ФОТО | Чтоб вам этого никогда не увидеть в реальности! Что входит в снаряжение таллиннской скорой помощи?(3)
Вы хотели бы знать, что входит в снаряжение кареты скорой помощи? Tallinna Kiirabi предоставляет вам эту возможность и показывает всю начинку спецавтомобиля.
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