09.10.2019, 21:19

ФОТО | Чтоб вам этого никогда не увидеть в реальности! Что входит в снаряжение таллиннской скорой помощи?

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rus.delfi.ee
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Kiirabi Foto: Tallinna Kiirabi

Вы хотели бы знать, что входит в снаряжение кареты скорой помощи? Tallinna Kiirabi предоставляет вам эту возможность и показывает всю начинку спецавтомобиля.

Существует три варианта комплектации: машина для руководителя, врачебная машина и машина обычной бригады.

Именно такие автомобили ездят по улицам столицы и всегда готовы прийти на помощь в экстренных ситуациях.

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