ФОТО : Что "упало с неба" в Пыхья-Таллинне?

”Все это длилось примерно 6-7 минут. Фотография сделана на улице Вабрику, у трамвайных путей в сторону Копли. На всякий случай я спросил у одного прохожего, видит ли он то же самое и как он считает, падает ли этот объект? Он сказал, что, скорее всего, мне просто кажется, и, вероятно, это просто самолет”, — описывают произошедшее Крис, автор фотографий.

Астроном Тынис Ээнмяэ сказал Delfi, что явление очень похоже на след от самолета. ”Следы от самолета могут быть очень разными, в зависимости от атмосферных условий и типа самолета”, — пояснил он.

Специалист по атмосферным явлениям Юри Каменик также считает, что речь идет о конденсационном следе от воздушного транспорта.