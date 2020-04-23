ФОТО : Что "упало с неба" в Пыхья-Таллинне?

Позавчера в небе над Пыхья-Таллинном читатель Delfi увидел странное на первый взгляд явление.
”Все это длилось примерно 6-7 минут. Фотография сделана на улице Вабрику, у трамвайных путей в сторону Копли. На всякий случай я спросил у одного прохожего, видит ли он то же самое и как он считает, падает ли этот объект? Он сказал, что, скорее всего, мне просто кажется, и, вероятно, это просто самолет”, — описывают произошедшее Крис, автор фотографий.
Астроном Тынис Ээнмяэ сказал Delfi, что явление очень похоже на след от самолета. ”Следы от самолета могут быть очень разными, в зависимости от атмосферных условий и типа самолета”, — пояснил он.
Специалист по атмосферным явлениям Юри Каменик также считает, что речь идет о конденсационном следе от воздушного транспорта.
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