ФОТО: Что происходит? В торговых центрах рядом с банкоматами появились необычные автоматы

Как выяснилось, этими автоматами занимается Leva Loppan OÜ. Руководитель фирмы Гарегин Казарян сообщил Ärileht, что фирма планирует расширять сеть криптовалютных автоматов.

По его словам, большая часть тех, кто использует автоматы для сделок с криптовалютой — представителя поколения миллениалов, то есть молодежь.

Фирма уже почти десяти лет занимается ресторанным бизнесом, и данные автоматы — попытка поучаствовать в новой сфере. Оборот предприятия за год вырос на 42% — до 61 103 евро, а чистая прибыль — с 50 до 7980 евро.