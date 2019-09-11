ФОТО | Что премьер-министр Ратас обсуждал с вице-президентом Намибии?

Ратас поблагодарил Намибию за поддержку Эстонии в ходе выборов непостоянного члена Совета безопасности ООН и подтвердил, что одним из приоритетов Эстонии в Совбезе также являются цифровое развитие и кибербезопасность. Ратас и Мбумба обсудили также вопрос безвизового режима для граждан Эстонии. На встрече было решено, что обе стороны приступят к решению этого вопроса.

Во встрече премьер-министра Эстонии и вице-президента Намибии участвовали также представители предприятий Aktors OÜ, Cybernetica AS, GoSwift, Nortal и AS Ecomatic, Эстонской морской академии и сектора информационных технологий, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Намибией. В ходе встречи они рассказали о своей деятельности и подтвердили интерес к сотрудничеству. Делегация Намибии интересовалась, например, электронным государственным управлением и здравоохранением, энергетикой на основе возобновляемых источников, водоочистными технологиями и вопросами образования.

В среду вице-президент Намибии встречается со спикером Рийгикогу и министром внешней торговли и информационных технологий. Кроме того, делегация Намибии посетит Министерство образования и науки, чтобы познакомиться с местными находками в сфере образования, а также демонстрационный центр э-Эстонии. В состав делегации помимо чиновников входят также представители предприятий и занятых развитием бизнес-среды организаций, а также члены парламента Намибии.