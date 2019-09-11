ФОТО | Что премьер-министр Ратас обсуждал с вице-президентом Намибии?

Премьер-министр во вторник встретился с пребывающим в Эстонии с визитом вице-президентом Намибии Нанголо Мбумбой и сопровождающей его правительственной и бизнес-делегацией, чтобы обсудить сотрудничество в сфере инфотехнологий, образования и других, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Намибия — первое государство Африки, с которым Эстония начала постоянное сотрудничество в сфере развития э-государства, и сегодняшняя встреча свидетельствует о том, что наши контакты продолжают крепнуть. Цифровое развитие является очень важной составляющей успеха Эстонии, и у Намибии также есть все предпосылки для того, чтобы использовать эти возможности для достижения успеха. Надеемся, что и данный визит поможет создать важные для наших предпринимателей контакты, которые помогут им еще лучше использовать свои навыки и опыт в Африке и таким образом вносить свою лепту в успех обеих стран, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Помимо цифровой сферы новые возможности для сотрудничества имеются, например, и в сфере образования”.
Ратас поблагодарил Намибию за поддержку Эстонии в ходе выборов непостоянного члена Совета безопасности ООН и подтвердил, что одним из приоритетов Эстонии в Совбезе также являются цифровое развитие и кибербезопасность. Ратас и Мбумба обсудили также вопрос безвизового режима для граждан Эстонии. На встрече было решено, что обе стороны приступят к решению этого вопроса.
Во встрече премьер-министра Эстонии и вице-президента Намибии участвовали также представители предприятий Aktors OÜ, Cybernetica AS, GoSwift, Nortal и AS Ecomatic, Эстонской морской академии и сектора информационных технологий, которые заинтересованы в развитии сотрудничества с Намибией. В ходе встречи они рассказали о своей деятельности и подтвердили интерес к сотрудничеству. Делегация Намибии интересовалась, например, электронным государственным управлением и здравоохранением, энергетикой на основе возобновляемых источников, водоочистными технологиями и вопросами образования.
В среду вице-президент Намибии встречается со спикером Рийгикогу и министром внешней торговли и информационных технологий. Кроме того, делегация Намибии посетит Министерство образования и науки, чтобы познакомиться с местными находками в сфере образования, а также демонстрационный центр э-Эстонии. В состав делегации помимо чиновников входят также представители предприятий и занятых развитием бизнес-среды организаций, а также члены парламента Намибии.
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