24.02.2021, 19:47

ФОТО | Что на самом деле происходило за камерой? Свою речь Кальюлайд произносила в совершенно пустом зале


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Kersti Kaljulaid tühja saali ees
Kersti Kaljulaid tühja saali eesFoto: Argo Ingver

Когда президент Керсти Кальюлайд выступала сегодня в Пайде по случаю 103-й годовщины Эстонской Республики (ознакомиться с речью можно здесь), ее взгляд и манера говорить могли создать впечатление, будто зал был полон гостей. На самом же деле здесь кроется подвох — глава государства стояла перед совершенно пустым залом.

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