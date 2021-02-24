24.02.2021, 19:47
ФОТО | Что на самом деле происходило за камерой? Свою речь Кальюлайд произносила в совершенно пустом зале
Когда президент Керсти Кальюлайд выступала сегодня в Пайде по случаю 103-й годовщины Эстонской Республики (ознакомиться с речью можно здесь), ее взгляд и манера говорить могли создать впечатление, будто зал был полон гостей. На самом же деле здесь кроется подвох — глава государства стояла перед совершенно пустым залом.
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