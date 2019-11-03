ФОТО | Что ест на обед эстонский учитель, а что — пилот? Как обедают на работе представители разных профессий
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу - гласит народная мудрость. Вот семь "разделенных" обедов, пишет Laupäevaleht.
Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу - гласит народная мудрость. Вот семь "разделенных" обедов, пишет Laupäevaleht.
Обед на работе — это, очевидно, один из самых интимных ритуалов, которые мы вынуждены проводить перед своими коллегами. Проанализировав тарелку или коробку с едой у товарища, можно получить представление как об образе жизни, пищевых привычках, политических взглядах, так и о содержании кошелька человека. То же самое действует в отношении ресторанов. Так что высказывание "Ты то, что ты ешь" соответствует действительности, просто по-другому, чем мы привыкли его трактовать.
Итак.
Автор статьи, редактор Laupäevaleht Элеэн Энилане (см. заглавное фото):
Сегодня я салат из пасты. Этот обед — смешанное накануне вечером блюдо, которое я люблю готовить тогда, когда чувствую себя немножко толстой, но одновременно у меня небольшие трудности со временем и вдохновением. В этом салате из цельнозерновой пасты жареное куриное филе, грибы, паприка, помидор, шпинат и немножко сладкого соуса чили — более-менее здоровое блюдо, в то же время не противное, и готовится быстро. Иной раз случается, что в офисе отмечают день рождения какого-нибудь издания, и предложенный кусок торта — это все, что я съедаю до ужина. Иногда я не успеваю съесть на обед ничего, кроме какого-нибудь фрукта или пары конфет.
Работник занимающегося программным обеспечением предприятия Трийн Ахонен:
Трийн Ахонен выбрала себе на обед куриное филе в соусе из трех сыров с вареным картофелем и морковным салатом. Порция стоила 3,5 евро. Место, как у нее обычно бывает, ресторан Dvigatel.
На обед в Dvigatel Трийн старается собраться после 14:30, потому что тогда больше шанс поместиться за один стол с товарищами. Обычно она ест одно из трех обеденных предложений ресторана, но иногда они с коллегами принимают решение в пользу предлагаемого в ресторане бургера или пиццы. Они, конечно, дороже, но ведь время от времени нужно позволять себе и что-нибудь хорошее. Если они с коллегами хотят отметить какую-нибудь важную веху или присоединение нового работника, они идут обедать в пиццерию POMO, где есть настоящая неаполитанская пицца, но этот вариант они приберегают действительно только для особых случаев. Трийн признается, что иной раз бывают и такие дни, когда пообедать на самом деле некогда. "Тогда я стараюсь по крайней мере успеть в Selver через дорогу, чтобы что-нибудь быстро захватить оттуда".
Пилот AirBaltic Риво Рейдла:
Обеды Риво Рейдла проходят на высоте десяти километров в небе, и о еде заботится обслуживающий персонал самолета — еду разогревают, сервируют и подают стюардессы.
Экипаж самолета почти никогда не ест то же самое, что предлагают пассажирам. Всегда одна часть блюда — горячая еда, которую разогревают на месте в посуде из фольги. Выбор горячей еды разнообразный: предлагают рыбу, мясо, макароны, рис, кашу, картофельное пюре, блинчики, омлет, овощи, запеканку и иногда даже суп. Вторая часть блюда — холодный салат: преимущественно свежий салат с сыром фета или каким-нибудь другим сыром, иногда салат "Цезарь". Третья часть — бутерброд: иногда уже готовый, а иногда компоненты, чтобы самому собрать закуску. Обычно в придачу дают также банан или яблоко.
В обеденном меню обычно два варианта, чтобы пилоты не ели одно и то же. Летчики выясняют между собой, какая еда кому больше нравится, и при необходимости меняются блюдами.
Из напитков пилоты могут выбрать из меню все, кроме алкоголя.
Преимущественно обедают во время круиз-режима, когда пилотам особо нечего делать. По словам Риво, в коллективе есть неписаное правило, что если кто-то из них летит на самолете своей фирмы в отпуск или домой, вежливо принести экипажу что-нибудь вкусное. Обычно это означает конфеты и печенье, но он видел в качестве гостинцев и принесенные на борт пиццу, картофельные чипсы и закусочные колбаски.
Редактор Laupäevaleht Кертту Пасс:
Кертту Пасс на обед взяла с собой собранный самостоятельно на салатном прилавке Rimi салат с курицей. Обычно же Кертту старается в середине рабочего дня выбраться из офиса и съесть на обед в каком-нибудь кафе поблизости небольшое второе или суп. На обед она обычно идет около 13 часов — тогда голод дает о себе знать.
Иногда бывает, что приходится купить с собой на работу продукцию прилавка готовой еды какого-нибудь магазина в центре города. Еще реже случается, что приходится довольствоваться расположенным на первом этаже офисного здания бистро, которое не особенно привлекает вкусовыми впечатлениями, но в худшем случае утоляет голод. Иной раз Кертту также берет с собой погрызть на работе фрукт или лакомится какой-нибудь предложенной коллегами сладкой закуской, например, конфетой.
Учитель Алекс Фельдманн:
Обед Алекса Фельдманна состоит из горохового супа с говядиной, желе из кефира и клубники и черного хлеба. Обедом он наслаждается каждый день между 12 и 12:15, потому что тогда обеденная перемена, и ресторан у него школьная столовая.
В ежедневно меняющемся меню борщ, солянка, макароны с фаршем, соус с фаршем и тушеная капуста. Суп предлагают по вторникам и четвергам, в остальные три дня второе. В учительской часто предлагают пирожные и другие сладости, особенно тогда, когда у какого-нибудь коллеги день рождения. У учителей также есть замечательная традиция, что ждущие ребенка коллеги приносят на работу вкусности: если ждут девочку, то сладкое, если мальчика, то соленое.
Главный редактор рубрики о культуре Eesti Päevaleht Кристи Хельме:
Кристи Хельме выбрала на обед смузи из манго и банана "с какими-то зернышками" и бутерброд с яйцом и сыром. В общей сложности купленный на ближайшем прилавке с пирожками обед стоил 5 евро, что дороже обеденного блюда в каком-нибудь таллиннском кафе.
Кристи уплетает свой обед, сидя за рабочим столом. Эта немножко нездоровая привычка осталась у нее со времен работы редактором Delfi — в онлайн-СМИ все происходит так быстро, что как следует сесть за кухонный стол всегда не хватало времени.
"Я довольно редко хожу есть за пределы офиса, и у этого, несомненно, множество минусов".
Ассистент отдела маркетинга Анника Варис:
Анника Варис старается, чтобы ее приемы пищи в рабочее время были максимально полноценными и давали ей достаточно энергии, чтобы потренироваться после работы. На работу она помимо обеда берет с собой также завтрак, перекусы и приготовленный дома по своему вкусу кофе. Перекусы и утреннюю кашу она обычно уничтожает за рабочим столом.
На перекус до обеда у нее обычно с собой какой-нибудь фрукт, на более основательный обеденный прием пищи, например, салат из пасты с брокколи и курицей. Обедать ей нравится в одиночестве на офисной кухне. Поскольку Анника обедает приблизительно около 14 часов, для нее обычно роскошь насладиться обедом в тишине. До тренировки Анника иногда еще съедает протеиновый батончик и выпивает придающий сил напиток Nocco. Также в сумку всегда идет бутылка с водой, которая сопровождает каждый прием пищи.
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