ФОТО | Что ест на обед эстонский учитель, а что — пилот? Как обедают на работе представители разных профессий

На обед в Dvigatel Трийн старается собраться после 14:30, потому что тогда больше шанс поместиться за один стол с товарищами. Обычно она ест одно из трех обеденных предложений ресторана, но иногда они с коллегами принимают решение в пользу предлагаемого в ресторане бургера или пиццы. Они, конечно, дороже, но ведь время от времени нужно позволять себе и что-нибудь хорошее. Если они с коллегами хотят отметить какую-нибудь важную веху или присоединение нового работника, они идут обедать в пиццерию POMO, где есть настоящая неаполитанская пицца, но этот вариант они приберегают действительно только для особых случаев. Трийн признается, что иной раз бывают и такие дни, когда пообедать на самом деле некогда. "Тогда я стараюсь по крайней мере успеть в Selver через дорогу, чтобы что-нибудь быстро захватить оттуда".

Пилот AirBaltic Риво Рейдла:



Erakogu

Обеды Риво Рейдла проходят на высоте десяти километров в небе, и о еде заботится обслуживающий персонал самолета — еду разогревают, сервируют и подают стюардессы.

Экипаж самолета почти никогда не ест то же самое, что предлагают пассажирам. Всегда одна часть блюда — горячая еда, которую разогревают на месте в посуде из фольги. Выбор горячей еды разнообразный: предлагают рыбу, мясо, макароны, рис, кашу, картофельное пюре, блинчики, омлет, овощи, запеканку и иногда даже суп. Вторая часть блюда — холодный салат: преимущественно свежий салат с сыром фета или каким-нибудь другим сыром, иногда салат "Цезарь". Третья часть — бутерброд: иногда уже готовый, а иногда компоненты, чтобы самому собрать закуску. Обычно в придачу дают также банан или яблоко.

В обеденном меню обычно два варианта, чтобы пилоты не ели одно и то же. Летчики выясняют между собой, какая еда кому больше нравится, и при необходимости меняются блюдами.

Из напитков пилоты могут выбрать из меню все, кроме алкоголя.

Преимущественно обедают во время круиз-режима, когда пилотам особо нечего делать. По словам Риво, в коллективе есть неписаное правило, что если кто-то из них летит на самолете своей фирмы в отпуск или домой, вежливо принести экипажу что-нибудь вкусное. Обычно это означает конфеты и печенье, но он видел в качестве гостинцев и принесенные на борт пиццу, картофельные чипсы и закусочные колбаски.

Редактор Laupäevaleht Кертту Пасс:

