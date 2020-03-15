15.03.2020, 20:30

ФОТО | Чрезвычайное положение и хорошая погода заставили людей проводить время на улице


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Inimesed liikvel 15.03.2020 Foto: Andres Putting

С объявлением режима ЧС 12 марта закрылись кинотеатры, музеи клубы, а потом еще и спа, бассейны, спортзалы и другие места, где люди привыкли проводить свободное время.

Поэтому жителям столицы не оставалось ничего другого, как пойти гулять на природе и наслаждаться чрезвычайно хорошей погодой: в лесу, в парках, на пляже и т.д.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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