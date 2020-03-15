ФОТО | Чрезвычайное положение и хорошая погода заставили людей проводить время на улице

С объявлением режима ЧС 12 марта закрылись кинотеатры, музеи клубы, а потом еще и спа, бассейны, спортзалы и другие места, где люди привыкли проводить свободное время.
Поэтому жителям столицы не оставалось ничего другого, как пойти гулять на природе и наслаждаться чрезвычайно хорошей погодой: в лесу, в парках, на пляже и т.д.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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