ФОТО | Чрезвычайное положение и хорошая погода заставили людей проводить время на улице

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С объявлением режима ЧС 12 марта закрылись кинотеатры, музеи клубы, а потом еще и спа, бассейны, спортзалы и другие места, где люди привыкли проводить свободное время.