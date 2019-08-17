17.08.2019, 16:22
ФОТО: Члены Isamaa отдохнули на летних днях
Вчера в доме отдыха и досуга Fishing Village на берегу реки Сауга прошли летние дни партии Isamaa. Хватало места как для развлечений, так и для разговоров о политике.
Вчера в доме отдыха и досуга Fishing Village на берегу реки Сауга прошли летние дни партии Isamaa. Хватало места как для развлечений, так и для разговоров о политике.
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