17.08.2019, 16:22

ФОТО: Члены Isamaa отдохнули на летних днях

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rus.delfi.ee
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Galerii: 44 pilti
Isamaa pidas suvepäeva Foto: Jüri Vlassov

Вчера в доме отдыха и досуга Fishing Village на берегу реки Сауга прошли летние дни партии Isamaa. Хватало места как для развлечений, так и для разговоров о политике.

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