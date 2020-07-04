ФОТО | Члены EKRE на конгрессе избрали новым председателем Мартина Хельме

Единственный кандидат на место председателя — Мартин Хельме, сын нынешнего председателя Марта Хельме. Ранее Хельме старший сообщил, что собирается уйти с поста председателя и не выдвигать свою кандидатуру на конгрессе.

К 14:00 определились результаты голосования. Новым председателем партии с 382 голосами избран Мартин Хельме. Всего бюллетеней было 391, девять были признаны недействительными.

Вице-председателями партии избраны Март Хельме, Хенн Пыллуаас и Сийм Похлак. Керт Кинго и Яак Мадисон также выдвигали свои кандидатуры, но остались без должности.