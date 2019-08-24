ФОТО читателя | В вагоне таллиннского поезда велосипедный коллапс

“Хоть по пятницам, субботам и воскресеньям на поездах из Таллинна до Тарту, Нарвы и Вильянди нельзя ездить с велосипедами, сегодня в 11:45 вагон был ими переполнен”, — написал читатель.

Представитель Elron объяснил Delfi, что запрета на передвижение с велосипедами нет, хоть на сайте и написано, что на данный рейс в определенное время в вагонах может не хватить места для велосипедов. “Но это не запрет. Когда заходит большая группа, тогда и происходит "потоп”.

Он добавил, что, например, если вы едите из Тюри в Вильянди, то нет смысла ограничивать проезд с велосипедом, так как народу в вагонах уже намного меньше.