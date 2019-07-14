ФОТО читателя Delfi: Актеры и съемочная группа Нолана мочатся на Лаагна теэ за трансформаторной будкой

Я - журналист EST

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. На фотографии, которую прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!