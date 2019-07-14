ФОТО читателя Delfi: Актеры и съемочная группа Нолана мочатся на Лаагна теэ за трансформаторной будкой

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. На фотографии, которую прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!
"Неужели процесс съемок так плохо организован, что бедному Голливуду приходится справлять малую нужду таким образом?" - вопрошает читатель Delfi, приславший фото.
"Может быть организаторам стоит задуматься о переносе биотуалетов ближе к месту проведения съемок?" - интересуется читатель.
11 июля на Лаагна теэ фотограф Delfi заснял дублера Джона Дэвида Вашингтона.
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