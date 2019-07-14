ФОТО читателя Delfi: Актеры и съемочная группа Нолана мочатся на Лаагна теэ за трансформаторной будкой

Я - журналист EST 325

Съемки фильма Кристофера Нолана на Лаагна теэ продолжаются. На фотографии, которую прислал читатель Delfi, запечатлены несколько человек. Один из них либо дублер Джона Дэвида Вашингтона, либо... он сам!