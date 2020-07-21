ФОТО | Читатели RusDelfi нашли на пляже мертвого тюленя. Что нужно делать в таком случае?

Звонить 112 в случае такой печальной находки бесполезно, вас все равно переадресуют в местную администрацию (телефон в Нарва-Йыэсуу 35 99 599) — там ваше сообщение передадут экологическому инспектору — такие проблемы по его части. Также можно связаться с со специалистом напрямую (его контакты можно найти ЗДЕСЬ), если хотите, чтобы ваше сообщение получили без посредников.

В Нарва-Йыэсуу должность экологического инспектора занимает Ян Метис. Вот что он рассказал о вчерашнем погибшем тюлене:

"Если это общественный пляж, то понятно — мы там уберем, а вот если это частная территория или неофициальный пляж, то там мы ничего не сможем сделать. Как правило, с частью мест попросту отсутствует сообщение, невозможно подъехать. У нас технических возможностей нет, чтобы туда добраться", — констатирует он.

Ян также отмечает, что подобных звонков сейчас много, и каждый конкретный случай рассматривается индивидуально.

"Да, иногда это случается, но это же дикие звери. Если речь идет о дикой природе, то вообще не предполагается никаких определенных действий с нашей стороны", — признается он.

Он также отметил, что ситуация абсолютно штатная, никакой потенциальной опасности в таком явлении нет.

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