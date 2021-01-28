ФОТО | Читатель: почему днем горят фонари? Денег много?

Читатель RusDelfi поинтересовался, почему в Пыхья-Таллинне в последнее время фонари горят днем.
Читатель отправил фотографию, на которой видно зажженные фонари на улице Пухангу. RusDelfi переслал вопрос читателя в управу Пыхья-Таллинна. "Фонари днем обычно зажигают на время проведения ремонтных работ. На ул. Пухангу идет техническое обслуживание уличного освещения", — ответила советник по связям с общественностью управы Виолетта Ланман.
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