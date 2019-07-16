ФОТО | Чешский зоопарк показал потомство амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка

Появившийся на свет 10 июня этого года приплод (две самки и самец), по сообщению зоопарка, здоров.

В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в чешский зоопарк Злин-Лесна, где его ждала невеста Таня. Обратно в Таллинн его ждут через несколько лет уже в обновленный дом.