16.07.2019, 10:50

ФОТО | Чешский зоопарк показал потомство амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка

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ФОТО | Чешский зоопарк показал потомство амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка
Foto: Zlín-Lešná loomaaed/Facebook

Чешский зоопарк Злин-Лесна представил широкой общественности детенышей амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка и его тигрицы Тани.

Появившийся на свет 10 июня этого года приплод (две самки и самец), по сообщению зоопарка, здоров.

В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в чешский зоопарк Злин-Лесна, где его ждала невеста Таня. Обратно в Таллинн его ждут через несколько лет уже в обновленный дом.

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