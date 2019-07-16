ФОТО | Чешский зоопарк показал потомство амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка

Чешский зоопарк Злин-Лесна представил широкой общественности детенышей амурского тигра Боцмана из Таллиннского зоопарка и его тигрицы Тани.
Появившийся на свет 10 июня этого года приплод (две самки и самец), по сообщению зоопарка, здоров.
В декабре прошлого года амурский тигр Таллиннского зоопарка Боцман переехал в чешский зоопарк Злин-Лесна, где его ждала невеста Таня. Обратно в Таллинн его ждут через несколько лет уже в обновленный дом.
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